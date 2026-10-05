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Unione Europea, Indice Sentix in ottobre

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Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
Unione Europea, Indice Sentix in ottobre pari a 2,7 punti, in calo rispetto al precedente 5,1 punti (la previsione era 4,5 punti).
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