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Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
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05 ottobre 2026 - 10.35
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Indice Sentix in ottobre pari a 2,7 punti
, in calo rispetto al precedente 5,1 punti (la previsione era 4,5 punti).
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