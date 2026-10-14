Erfo, accordo su Patent Box con Agenzia delle Entrate: beneficio di 300 mila euro

(Teleborsa) - Laboratorio Farmaceutico Erfo , società benefit operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - un accordo preventivo in materia di Patent Box, relativo ai periodi d'imposta 2021-2024.



L'accordo definisce i metodi e i criteri per determinare il contributo economico derivante dall'utilizzo diretto del know-how aziendale di prodotto e di processo, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo. Si conclude così il percorso avviato con la presentazione dell'istanza nell'ottobre 2021. Il know-how oggetto dell'accordo comprende il patrimonio di conoscenze specialistiche maturato dalla società nel tempo, tutelato mediante misure di riservatezza e sviluppato attraverso attività di ricerca applicata e sviluppo sperimentale.



Per la società, la definizione dell'accordo assume un significato che va oltre il beneficio fiscale netto, stimato dal management in circa 300 mila euro, con impatto a conto economico nell'esercizio 2026, dando rilievo al contributo del proprio patrimonio di conoscenze alla generazione del reddito d'impresa e alla capacità di tradurre gli investimenti in ricerca e sviluppo in valore economico.



"Il risultato raggiunto valorizza un patrimonio costruito nel tempo attraverso il lavoro di ricerca e la sua applicazione quotidiana ai prodotti e ai processi - ha detto Flavio Corpina, consigliere delegato alla Ricerca e Sviluppo di Erfo - La capacità di trasformare conoscenze scientifiche e competenze tecniche in soluzioni nutraceutiche è una componente essenziale del modello Erfo. Questo accordo rafforza la nostra convinzione che investire con continuità nella ricerca, e proteggere le conoscenze che ne derivano, sia fondamentale per sostenere la competitività e lo sviluppo futuro di tutto il Gruppo".

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