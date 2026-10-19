Milano 17:35
49.086 -1,55%
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Dow Jones 20:09
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Londra 17:35
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Lettura rialzista per Honeywell Aerospace

Finanza
Lettura rialzista per Honeywell Aerospace
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Effervescente il fornitore del settore aerospaziale e della difesa, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,05%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 168,1 USD, con stop loss calcolato a quota 161,4 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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