MFLaw celebra 25 anni e riunisce a Milano i vertici del mondo bancario e finanziario

Tra i pionieri del modello StapA in italia, ha tre sedi, oltre 95 collaboratori oltre che una presenza sempre più internazional

(Teleborsa) - Venticinque anni di attività nel segno di una crescita costante nel panorama della consulenza legale italiana e un percorso che ha trasformato una realtà specializzata nel diritto bancario in un’organizzazione multidisciplinare di riferimento per il mondo finanziario e

imprenditoriale: MFLaw, Società tra Avvocati per Azioni (StapA), fondata nel 2001 dagli avvocati Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi - prosegue nel cuore di Milano le celebrazioni per il suo primo quarto di secolo, riunendo rappresentanti del sistema bancario e finanziario con i quali ha costruito negli anni relazioni professionali e partnership strategiche.



La serata si è svolta giovedì 15 ottobre: accolti clienti, professionisti e partner. Dopo il primo appuntamento a Roma, le celebrazioni sono proseguite nel capoluogo lombardo, che ha assunto un ruolo strategico nello sviluppo e nel consolidamento delle attività della StapA.





Tra gli elementi distintivi di questo lungo percorso figura, come detto, la trasformazione in Società tra Avvocati per Azioni, modello adottato da MFLaw tra i primi studi legali in Italia. Una scelta innovativa che testimonia una visione imprenditoriale della professione, fondata su una governance strutturata, sull’integrazione delle competenze e sulla capacità di sostenere programmi di crescita nel lungo

periodo.



Lo sviluppo guarda oggi anche ai mercati internazionali. Insieme a PILC, associazione professionale dedicata alla pubblica amministrazione e all’internazionalizzazione di cui è partner, MFLaw ha avviato un desk a Riad, in Arabia Saudita, per accompagnare le imprese italiane

interessate alle opportunità dei mercati arabi. Nel 2026 la StapA è stata inoltre inclusa nello speciale Professionals di Forbes Italia.



Durante la serata è stato condiviso con gli ospiti il volume celebrativo Oltre le radici – 25 anni di crescita, visione e futuro, che ripercorre le tappe fondamentali di MFLaw e ne racconta le prospettive di sviluppo.



Venticinque anni dopo la fondazione, MFLaw - si legge - guarda al futuro "con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato della consulenza legale, consolidare il rapporto con il sistema bancario e finanziario e ampliare la presenza internazionale. Una storia di crescita che unisce competenza giuridica, innovazione organizzativa e visione imprenditoriale, confermando la capacità della StapA di evolvere insieme alle esigenze dell’economia e delle imprese".

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