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Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dell'1,11%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.868,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dell'1,11%
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dell'1,11%, archiviando la giornata a 7.868,05 punti.
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