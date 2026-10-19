Piazza Affari maglia nera in Europa zavorrata da Stellantis e dalle banche

(Teleborsa) - Giornata negativa per le Borse europee
, con Piazza Affari
che fa peggio degli altri listini, appesantita da banche e automotive (Stellantis è il peggiore del FTSE MIB). In generale, gli investitori si trovano a valutare le preoccupazioni legate all'AI, le proteste di strada in diversi paesi europei
, crescenti tensioni geopolitiche con l'incertezza sulle sanzioni alla Russia e prezzi dell'energia che rimangono alti.
I rendimenti obbligazionari sono in netto rialzo in Francia
, dopo che nel fine settimana migliaia di persone sono state arrestate e numerosi negozi sono stati saccheggiati o danneggiati durante le manifestazioni contro l'aumento dei prezzi e il deterioramento dei servizi pubblici. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha detto oggi che verranno introdotti coprifuochi parziali in alcune zone
: "Si tratta di specifici atti di delinquenza e saccheggio; è fuori discussione che tutto ciò possa continuare".
Sempre sul fronte obbligazionario, il Tesoro ha avviato
il collocamento del BTP Valore
, titolo quinquennale a doppia tranche (il classico BTP Valore con cedole trimestrali crescenti nel tempo e il BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza); l'offerta si concluderà il 23 ottobre, salvo chiusura anticipata. Venerdì scorso, Morningstar DBRS
ha confermato
il rating sul debito sovrano dell'Italia a "A (low)", con un trend stabile. Venerdì prossimo, Scope
effettuerà una revisione dell'Italia (BBB+, outlook positivo): lo scorso ottobre ha migliorato l'outlook sull'Italia, mentre ad aprile ha confermato sia il rating che l'outlook.
In Italia
, resta alta l'attenzione sul mercato bancario
(Jefferies ha tagliato
il target price su Banco BPM
; Goldstone Capital, azionista di MPS, ha espresso il proprio favore verso l'offerta di Intesa Sanpaolo, secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg; l'Antitrust ha autorizzato Unipol ad acquisire il controllo di fatto di BPER) e su quello energetico
(il governo italiano introdurrà a gennaio un tetto temporaneo di 60 euro per megawattora (MWh) al prezzo del gas pagato dalle centrali elettriche a gas, secondo quanto dichiarato domenica dal Ministro dell'Energia in un'intervista al Messaggero). Questa settimana la stagione delle trimestrali
entrerà nel vivo con Salvatore Ferragamo
(che pubblica i risultati del terzo trimestre martedì), seguita da Moncler
(mercoledì) ed Eni
(venerdì).
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
i dati mensili di settembre hanno restituito
un quadro contrastante, segnalando nel complesso una debole domanda interna a fronte di un'impennata delle esportazioni. Nel terzo trimestre, la crescita del PIL è salita al 4,5% su base annua (rispetto al 4,3% del secondo trimestre e a una previsione di consensus del 4,4%), collocandosi così nella fascia bassa dell'obiettivo di crescita fissato tra il 4,5% e il 5%. Sul fronte positivo, le vendite al dettaglio sono risultate leggermente migliori delle attese, passando dallo 0,4% su base annua all'1,1% (a fronte di una previsione dello 0,5%). Le vendite immobiliari sono apparse nuovamente deboli a settembre e gli investimenti nel settore hanno segnato una flessione del 20,6% su base annua. La produzione industriale è cresciuta dal 5,2% al 5,5% su base annua, in linea con le stime di consensus.
Sul piano geopolitico
, nel corso del fine settimana si è ampliata la divergenza tra Unione Europea e Stati Uniti in merito alla politica verso la Russia
. I leader dell'UE, riuniti a Bruxelles, hanno ribadito l'impegno a mantenere le sanzioni contro la Russia e a continuare a sostenere l'Ucraina. Venerdì, invece, Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende alcune sanzioni e dazi chiave legati alla Russia - previsti dal "Graham Act" e riguardanti sia merci russe che paesi acquirenti di petrolio e gas russo - poco prima che entrassero in vigore. Tuttavia, domenica le preoccupazioni circa il sostegno statunitense si sono parzialmente attenuate, dopo che Zelenskyy ha reso noto che lo scambio di informazioni di intelligence con gli USA è ripreso e che ha discusso i prossimi passi diplomatici con gli inviati di Trump, ipotizzando anche un nuovo incontro di pace nel corso di questa settimana. Tutto ciò ha un impatto anche sulle quotazioni del greggio, dove però i rischi legati all'offerta rimangono elevati: domenica l'Ucraina ha colpito infrastrutture energetiche russe
, mentre gli attacchi alle imbarcazioni nei pressi dello Stretto di Hormuz continuano a minacciare i flussi dal Golfo.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,35%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.169 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 101,2 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +112 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 4,55%. Tra le principali Borse europee
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dell'1,31%, Londra
scende dell'1,07%, e calo deciso per Parigi
, che segna un -1,5%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno l'1,72%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.562 punti, in forte calo dell'1,68%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,1%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,09%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+0,94%), Technoprobe
(+0,68%) e STMicroelectronics
(+0,58%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -4,40%. Sotto pressione Banco BPM
, con un forte ribasso del 3,51%. Soffre Unicredit
, che evidenzia una perdita del 2,73%. Preda dei venditori BPER Banca
, con un decremento del 2,71%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+2,04%), LU-VE Group
(+1,74%), BF
(+0,94%) e Acea
(+0,70%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -7,05%. Crolla TXT E-solutions
, con una flessione del 4,93%. Si concentrano le vendite su MFE B
, che soffre un calo del 3,64%. Vendite su Brembo
, che registra un ribasso del 3,60%.