Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6336. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6292. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,638.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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