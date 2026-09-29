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USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
USA, Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 81,9 punti, in calo rispetto al precedente 88,6 punti (la previsione era 89,2 punti).
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