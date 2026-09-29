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/ USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
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29 settembre 2026 - 16.20
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Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 81,9 punti
, in calo rispetto al precedente 88,6 punti (la previsione era 89,2 punti).
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