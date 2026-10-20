Arabia Saudita, slitta al 2027 la "Davos del deserto" dopo gli attacchi Houthi su Riad

L'annuncio della Future Investment Initiative

(Teleborsa) - L'Arabia Saudita ha rimandato al 2027 la sua principale conferenza su investimenti, economia e finanza, dopo gli attacchi contro Riad da parte degli Houthi sostenuti dall'Iran.



Il Future Investment Initiative (FII) Institute, organizzazione senza scopo di lucro gestita dal principale fondo sovrano del paese, ha infatti annunciato che la decima edizione della conferenza di punta, FII10 "The Power of Legacy", inizialmente prevista dal 26 al 29 ottobre 2026 a Riad, si terrà nel 2027.



"Questa decisione nasce dal profondo impegno che nutriamo nei confronti dei nostri partner, membri, relatori e delegati - ha detto la CEO Maha Bint Mishari Al Saud - Trattandosi della nostra decima edizione, un traguardo fondamentale, desideriamo garantire che essa offra la portata, la qualità straordinaria e l’impatto memorabile che la nostra comunità si aspetta e che merita davvero. Un decennio di collaborazione e visione condivisa merita nientemeno che il meglio da parte nostra".



L'FII Institute ha sottolineato che annuncerà a breve le nuove date per il 2027. Lanciata dal Public Investment Fund nell'ambito della Saudi Vision 2030, la prima edizione dell'evento, nel 2017, fu usata per annunciare il progetto NEOM, con un impegno infrastrutturale da 20 miliardi di dollari con Blackstone e che fece accorgere il mondo di un nuovo protagonista sulla scena internazionale.



La decisione di posticipare la conferenza giunge in seguito all'attacco sferrato dagli Houthi contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, il 10 ottobre, che ha causato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti.



(Foto: Photo by ekrem osmanoglu on Unsplash)

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