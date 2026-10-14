Carburanti, prezzi medi oltre i 2 euro al litro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) comunica che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti aggiornati a mercoledì 14 ottobre 2026, sulla rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service è di 2,035 euro al litro per la benzina e 2,252 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, i prezzi medi self service si attestano invece a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,268 euro al litro per il gasolio.

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