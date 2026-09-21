Carburanti, prezzi quasi invariati in un giorno
(Teleborsa) - I prezzi medi dei carburanti in Italia restano sostanzialmente stabili tra domenica 20 e lunedì 21 settembre 2026, secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit.
Sulla rete stradale nazionale, la benzina self passa da 2,154 a 2,155 euro al litro, mentre il gasolio sale da 2,334 a 2,335 euro/litro: in entrambi i casi, l’aumento è di appena 0,001 euro, pari a 0,1 centesimi al litro.
Sulla rete autostradale, invece, la benzina resta invariata a 2,245 euro/litro, mentre il gasolio registra un lieve incremento, da 2,413 a 2,414 euro/litro.
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