Deutsche Boerse prosegue il trend di crescita con utile +18% ed EPS a 3,28 euro

Rivede nuovamente al rialzo previsioni per il 2026 su ricavi ed Ebitda

(Teleborsa) - Il Gruppo Deutsche Börse ha proseguito la sua forte crescita nel terzo trimestre, con ricavi in rialzo del 14%, Ebitda del 19% e un utile per azione salito a 3,28 euro. Risultati alla luce dei quali il gruppo ha alzato nuovamente le previsioni sui ricavi netti totali per il 2026.



I risultati del terzo trimestre



Nel trimestre i ricavi netti – al netto del risultato di tesoreria – sono aumentati del 14%, raggiungendo 1.415 milioni di euro. Tale crescita è stata trainata da tendenze strutturali in atto, ma ha beneficiato anche del contesto di mercato ciclico; sei delle otto aree di attività hanno registrato tassi di crescita a doppia cifra. Includendo il risultato di tesoreria, pari a 218 milioni, i ricavi netti hanno raggiunto 1.633 milioni, segnando un incremento del 13%. Con un aumento del 7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il risultato di tesoreria ha confermato, per la prima volta dal 2024, l'inversione di tendenza precedentemente prevista.



I costi operativi sono cresciuti del 7%, attestandosi a 646 milioni, dovuto principalmente a maggiori compensi basati su azioni (in seguito all'andamento del prezzo del titolo) e a spese connesse alla prevista operazione con Allfunds. Al netto di tali effetti, la crescita dei costi si è attestata intorno al 3%.



L'EBITDA, escluso il risultato di tesoreria, è aumentato del 19% a 760 milioni, grazie alla crescita dei ricavi e alle economie di scala operative. Includendo il risultato di tesoreria, l'EBITDA è salito del 16%, raggiungendo 978 milioni.



L'utile netto di periodo di pertinenza degli azionisti è stato pari a 559 milioni, con un incremento del 18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile per azione, al netto degli effetti dell'allocazione del prezzo di acquisto (cash EPS), è stato pari a 3,28 euro (utile per azione base: 3,10 euro).



Il commento del CFO Jens Schulte



"Nel terzo trimestre, abbiamo beneficiato ancora una volta del posizionamento diversificato del nostro modello di business. Il mutamento delle aspettative sui tassi di interesse ha stimolato l’attività nei mercati a reddito fisso e di finanziamento, rafforzando al contempo il nostro risultato di tesoreria. Per la prima volta nel 2024, il risultato di tesoreria ha registrato un incremento su base annua, confermando l’inversione di tendenza precedentemente ipotizzata. Inoltre, osserviamo un trend strutturale di crescente importanza per noi: una quota sempre maggiore di attivi, provenienti da investitori istituzionali e privati ??in Europa, sta confluendo in prodotti di investimento basati sui mercati dei capitali. Ciò si traduce in un aumento delle attività in custodia e in volumi crescenti di operazioni di regolamento nei nostri segmenti Fund Services e Securities Services".



E ha aggiunto: "Grazie alla nostra infrastruttura, che copre l’intera catena del valore, siamo in una posizione privilegiata per trarre benefici nel lungo periodo. Alla luce di questo slancio costante, guardiamo con grande fiducia all’intero esercizio e rivediamo nuovamente al rialzo le nostre previsioni per il 2026".



Nuova guidance 2026



Per l’esercizio 2026, Deutsche Börse prevede ricavi netti complessivi superiori a 6,5 ??miliardi (in precedenza: oltre 6,4 miliardi di euro) e un EBITDA totale di circa 3,9 miliardi (in precedenza: circa 3,8 miliardi di euro). La crescita dei costi operativi – al netto delle spese connesse all’operazione Allfunds – si conferma attesa intorno al 3 percento.



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