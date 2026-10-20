GE Aerospace, il terzo trimestre batte le attese e alza le stime per l'anno

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 GE Aerospace , produttore mondiale di motori per aerei, ha registrato ordini totali in crescita del 49% a 19,0 miliardi di dollari e ricavi rettificati in aumento del 18% a 13,3 miliardi. L'utile operativo rettificato è migliorato del 30% a 3,0 miliardi, con il relativo margine in crescita di 220 punti base al 22,5%. Utile per azione (EPS) rettificato è incrementato del 36% a 2,25 dollari, mentre il free cash flow è diminuito del 14% a 2,0 miliardi.



Ricavi ed EPS hanno battuto le stime degli analisti, ferme rispettivamente a 12,4 miliardi e 1,9 dollari.



Il commento del Presidente e CEO H. Lawrence Culp Jr.



"In questo trimestre abbiamo ottenuto risultati solidi: una domanda sostenuta ha fatto crescere gli ordini del 49%, con un incremento del 23% nei servizi commerciali, un aumento del 18% dei ricavi totali e una crescita dell'utile per azione (EPS) del 36%. Stiamo rivedendo al rialzo le previsioni per il 2026 su tutti i fronti e prevediamo ora che, nel 2027, i servizi commerciali registreranno una crescita a doppia cifra bassa, sostenuta da un portafoglio ordini nel settore dei servizi commerciali che supera i 170 miliardi di dollari".



E ha aggiunto: "Grazie alla collaborazione tra il team di GE Aerospace e i nostri fornitori partner, continuiamo a consolidare il nostro slancio. Sfruttando i principi fondamentali del sistema ‘FLIGHT DECK’, i ricavi dai servizi commerciali e il numero totale di motori consegnati da inizio anno hanno registrato entrambi una crescita superiore al 20%; si segnala inoltre un ulteriore trimestre da record per quanto riguarda il volume di interventi di manutenzione eseguiti nei nostri stabilimenti. Parallelamente, continuiamo a investire per rispondere alle esigenze dei nostri clienti: ne sono un esempio l’accordo per l’acquisizione di CPP, finalizzato ad ampliare la capacità produttiva, e gli oltre 3 miliardi di dollari destinati annualmente alla ricerca e sviluppo per far progredire le tecnologie attuali e future".



Stime al rialzo per il 2026



L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, trainata dalla forte domanda di motori aeronautici; un segnale che il settore del trasporto aereo non accenna a rallentare, nonostante la nuova impennata dei prezzi del carburante per aerei.



L'utile rettificato per quest'anno è previsto tra gli 8 e gli 8,10 dollari per azione, un incremento rispetto alla precedente stima di 7,65-7,85 dollari. Gli analisti avevano previsto un utile rettificato medio di 7,92 dollari per azione, lasciando intendere che il mercato si aspettasse un miglioramento delle stime da parte della società.



GE ha inoltre alzato le stime per il free cash flow, ora atteso tra 9,1 e 9,4 miliardi (da 8,9-9,2 miliardi) e sull'utile operativo, che è stimato nel range 10,9-11,0 miliardi (da 10,55-10,75 miliardi), nonchè sulla crescita dei ricavi rettificati per l'anno in corso, ora prevista al 19-20%.











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