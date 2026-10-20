Eventi e scadenze del 20 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 20/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SIAL Paris 2026 - Salone internazionale dell’alimentazione - Paris Nord Villepinte, Parigi - Evento di riferimento per l'industria alimentare, organizzato da Comexposium che si svolge ogni due anni dal 1964. Per l'edizione 2026 sono previsti circa a 8.000 espositori su oltre 280.000 mq, divisi in 10 settori, e 295.000 professionisti da 200 Paesi. Dal 1996 il salone ospita il concorso SIAL Innovation, dedicato ai nuovi prodotti alimentari. L'ICE ha organizzato la partecipazione italiana, con un padiglione nazionale di quasi 3.000 mq (da sabato 17/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

HIP - Horeca Professional Expo - BolognaFiere - Manifestazione dedicata all'innovazione nel settore Ho.Re.Ca. che riunirà imprese e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità per presentare soluzioni, tecnologie e nuovi modelli di business. Il programma comprende l'Hospitality 4.0 Congress, con incontri e sessioni formative su IA, digitalizzazione, robotica, sostenibilità e nuove tendenze del settore (da lunedì 19/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Next Gems 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 7ª edizione dell'equity conference promossa da Virgilio IR e TWIN, dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. L'evento riunirà 42 società quotate, investitori istituzionali, analisti e operatori del mercato, offrendo alle PMI l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e favorire il dialogo con la comunità finanziaria, i media e la stampa specializzata (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Coldiretti - XXIV Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione - Roma, Palazzo Rospigliosi - L'evento, organizzato da Coldiretti con The European House – Ambrosetti, affronterà le principali sfide per l'agricoltura e la sovranità alimentare, tra tutela della salute, emergenza energetica, scenari geopolitici e commerciali, qualità e Made in Italy, Politica agricola comune e innovazione. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e politico che si confronteranno con il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e il Presidente Ettore Prandini (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

09:30 - Welfare Italia Forum 2026 - Roma, Corsie Sistine, Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia - 8° Forum del Think Tank "Welfare, Italia", promosso dal Gruppo Unipol con TEHA Group (The European House - Ambrosetti), dedicato al tema "Il welfare in Italia e in Europa tra valore identitario e fattori di crescita", con la presentazione del Rapporto Strategico 2026. Il confronto sarà dedicato alla sostenibilità del sistema di welfare, alle trasformazioni demografiche e alla longevity economy, al sostegno a giovani e genitorialità e all'impatto dell'IA sul lavoro. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Schillaci e Zangrillo, Raffaele Fitto, il Presidente di Unipol Carlo Cimbri, il Managing Partner e CEO di TEHA Group Valerio De Molli e il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'OCSE Stefano Scarpetta

10:00 - Attività di Governo - Salvini, Tavolo Autotrasporto - Prefettura di Milano, Corso Monforte 31 - Tavolo dedicato all'autotrasporto con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Baldassini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Farmaci di automedicazione: asset strategico per la salute, la governance farmaceutica e la competitività del sistema Paese", organizzato da Federchimica Assosalute

10:00 - Presentazione 5ª edizione Osservatorio sulla Sicurezza della Casa - Nazionale Spazio Eventi, Roma - Presentazione del V Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, dedicato all'evoluzione del concetto di sicurezza domestica alla luce dei cambiamenti demografici, sociali e tecnologici. Un confronto tra istituzioni, esperti e imprese sulle nuove esigenze dell'abitare e sul ruolo della casa sicura nel favorire autonomia e qualità della vita. Tra gli interventi, Antonio Russo (Managing Director Verisure Italia), Roberto Massucci (Questore di Roma), Stefano Locatelli (Vicepresidente nazionale ANCI) e Luigi Rinella (Ministero dell'Interno)

11:00 - Istat - Imprese con almeno 500 dipendenti | 09-2026

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la principessa Sirivannavari di Thailandia

12:00 - Attività di Governo - Salvini alla Cerimonia di posa della prima pietra del “Bosco della Musica” - Rogoredo, Bosco della Musica – Avvio dei lavori del nuovo Campus del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

15:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Piazzale Morandi, Milano - Incontri Autotrasporto (sigle locali/autonome) al Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Pfizer - Roma, Palazzo Piacentini - Si tiene presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il tavolo su Pfizer. Previsto girotavolo per operatori

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

3M - Risultati di periodo

ABB - Risultati di periodo: Q3 2026

Circle - Appuntamento: Presentazione analisti

Creactives Group - Appuntamento: Presentazione analisti

Datrix - Appuntamento: Presentazione analisti

Deutsche Boerse - Risultati di periodo

EssilorLuxottica - Risultati di periodo

Gambero Rosso - Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria per: modifica dello Statuto sociale per introdurre la figura del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e integrazione del CdA con la nomina di tre nuovi componenti in sostituzione degli amministratori dimissionari - seconda convocazione

General Electric - Risultati di periodo

General Motors - Risultati di periodo

Green Oleo - Appuntamento: Presentazione analisti

Mattel - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo

Northrop Grumman - Risultati di periodo

Philip Morris International - Risultati di periodo

Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2026

United Airlines Holdings - Risultati di periodo

Vinext - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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