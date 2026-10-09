Indicazioni rialziste per Netflix
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta decisamente positiva per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 2,68%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Netflix è da comprare ai prezzi attuali pari a 71,57 USD con stop loss individuato a quota 67,49 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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