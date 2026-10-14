Netflix, rumours: taglierà il 6% del personale globale

(Teleborsa) - Netflix sta tagliando il 6% della sua forza lavoro globale, pari a circa 1.000 posizioni. Lo ha riportato il Wall Street Journal, citando una un'email inviata ai dipendenti dai co-CEO Greg Peters e Ted Sarandos, secondo la quale la maggior parte dei tagli – che rappresentano la più ampia ondata di licenziamenti dal 2022 – riguarderà i team dedicati a prodotto, tecnologia, affari legali e risorse umane.



Alla fine dello scorso anno, l'azienda contava circa 16.000 dipendenti, più della metà dei quali impiegati negli Stati Uniti.



L'azienda di streaming sta affrontando un rallentamento della crescita e il fallito tentativo di acquisire Warner Bros. Discovery è stato interpretato dagli investitori come un segnale di debolezza strutturale.



Dal canto loro, gli analisti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di nuovi blockbuster targati Netflix, fattore che potrebbe compromettere la capacità del servizio di streaming di fidelizzare gli spettatori.







(Foto: Thibault Penin su Unsplash )

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