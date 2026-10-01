Ferragamo, azioni proprie al 2,43% del capitale dopo nuovi acquisti

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 23 e il 30 settembre 2026, complessivamente 80.000 azioni proprie, pari allo 0,05% del capitale sociale, a un prezzo medio di 7,66 euro per azione, per un controvalore di 612.605,53 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, al 1° ottobre la maison del lusso detiene complessivamente 4.099.867 azioni proprie, pari al 2,43% del capitale sociale.











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