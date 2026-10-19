Eventi e scadenze: settimana del 19 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 19/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SIAL Paris 2026 - Salone internazionale dell’alimentazione - Paris Nord Villepinte, Parigi - Evento di riferimento per l'industria alimentare, organizzato da Comexposium che si svolge ogni due anni dal 1964. Per l'edizione 2026 sono previsti circa a 8.000 espositori su oltre 280.000 mq, divisi in 10 settori, e 295.000 professionisti da 200 Paesi. Dal 1996 il salone ospita il concorso SIAL Innovation, dedicato ai nuovi prodotti alimentari. L'ICE ha organizzato la partecipazione italiana, con un padiglione nazionale di quasi 3.000 mq (da sabato 17/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

UE - Consiglio Occupazione e politica sociale - I ministri dell'Occupazione e degli affari sociali dovrebbero adottare una raccomandazione sull'esclusione abitativa, compresa la mancanza di fissa dimora. Condivideranno inoltre le loro aspettative per il futuro atto legislativo sui posti di lavoro di qualità e cercheranno di approvare conclusioni sull'uguaglianza come motore per la crescita economica e la competitività

HIP - Horeca Professional Expo - BolognaFiere - Manifestazione dedicata all'innovazione nel settore Ho.Re.Ca. che riunirà imprese e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità per presentare soluzioni, tecnologie e nuovi modelli di business. Il programma comprende l'Hospitality 4.0 Congress, con incontri e sessioni formative su IA, digitalizzazione, robotica, sostenibilità e nuove tendenze del settore (da lunedì 19/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Green Swan Conference - "Navigating climate risks amid uncertainties" - Manila - La Banca d’Italia, con la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), la Banca centrale delle Filippine e il Network for Greening the Financial System (NGFS), organizza la 5ª edizione della Green Swan Conference, dedicata ai rischi climatici fisici, al ruolo delle assicurazioni e dei meccanismi di condivisione del rischio e alle risposte dell’economia reale. Interviene il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, apre i lavori dell'undicesima edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dal MIMIT tramite la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

10:30 - "Gli italiani e la previdenza complementare dopo la riforma" - Aggiornamento del 7° Rapporto ASSOGESTIONI-CENSIS dedicato alla conoscenza e alla fiducia dei lavoratori italiani nella previdenza complementare dopo le novità normative introdotte dalla riforma. L'incontro approfondirà la consapevolezza delle nuove disposizioni, le modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche e le prospettive di sviluppo del secondo pilastro previdenziale. Parteciperanno Arianna Immacolato per ASSOGESTIONI, Giorgio De Rita e Costanza Corsini per CENSIS

11:00 - Presentazione della 24ª edizione del Festival della Scienza - Genova, Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi - Presenteranno il programma della nuova edizione, che si terrà a Genova dal 22 ottobre al 1° novembre, il presidente dell'Associazione Festival della Scienza Domenico Coviello e il presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Torino, Centro Congressi Unione Industriali - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea pubblica dell'Unione Industriali Torino

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Imperia, Teatro Cavour - Cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d'Italia - UPI, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Torino, OGR - Officine Grandi Riparazioni - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I). Seguirà punto stampa

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Gambero Rosso - Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria per: modifica dello Statuto sociale per introdurre la figura del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e integrazione del CdA con la nomina di tre nuovi componenti in sostituzione degli amministratori dimissionari - prima convocazione

OPS eCom - Assemblea: Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a seguito di dimissioni - unica convocazione



Martedì 20/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SIAL Paris 2026 - Salone internazionale dell’alimentazione - Paris Nord Villepinte, Parigi - Evento di riferimento per l'industria alimentare, organizzato da Comexposium che si svolge ogni due anni dal 1964. Per l'edizione 2026 sono previsti circa a 8.000 espositori su oltre 280.000 mq, divisi in 10 settori, e 295.000 professionisti da 200 Paesi. Dal 1996 il salone ospita il concorso SIAL Innovation, dedicato ai nuovi prodotti alimentari. L'ICE ha organizzato la partecipazione italiana, con un padiglione nazionale di quasi 3.000 mq (da sabato 17/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

HIP - Horeca Professional Expo - BolognaFiere - Manifestazione dedicata all'innovazione nel settore Ho.Re.Ca. che riunirà imprese e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità per presentare soluzioni, tecnologie e nuovi modelli di business. Il programma comprende l'Hospitality 4.0 Congress, con incontri e sessioni formative su IA, digitalizzazione, robotica, sostenibilità e nuove tendenze del settore (da lunedì 19/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Next Gems 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 7ª edizione dell'equity conference promossa da Virgilio IR e TWIN, dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. L'evento riunirà 42 società quotate, investitori istituzionali, analisti e operatori del mercato, offrendo alle PMI l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e favorire il dialogo con la comunità finanziaria, i media e la stampa specializzata (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

XXIV Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione - Roma, Palazzo Rospigliosi - L'evento, organizzato da Coldiretti con The European House – Ambrosetti, affronterà le principali sfide per l'agricoltura e la sovranità alimentare, tra tutela della salute, emergenza energetica, scenari geopolitici e commerciali, qualità e Made in Italy, Politica agricola comune e innovazione. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e politico che si confronteranno con il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e il Presidente Ettore Prandini (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

09:30 - Welfare Italia Forum 2026 - Roma, Corsie Sistine, Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia - 8° Forum del Think Tank "Welfare, Italia", promosso dal Gruppo Unipol con TEHA Group (The European House - Ambrosetti), dedicato al tema "Il welfare in Italia e in Europa tra valore identitario e fattori di crescita", con la presentazione del Rapporto Strategico 2026. Il confronto sarà dedicato alla sostenibilità del sistema di welfare, alle trasformazioni demografiche e alla longevity economy, al sostegno a giovani e genitorialità e all'impatto dell'IA sul lavoro. Tra gli interventi, il Presidente di Unipol Carlo Cimbri, il Managing Partner e CEO di TEHA Group Valerio De Molli e il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'OCSE Stefano Scarpetta

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Baldassini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Farmaci di automedicazione: asset strategico per la salute, la governance farmaceutica e la competitività del sistema Paese", organizzato da Federchimica Assosalute

10:00 - Presentazione 5ª edizione Osservatorio sulla Sicurezza della Casa - Nazionale Spazio Eventi, Roma - Presentazione del V Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, dedicato all'evoluzione del concetto di sicurezza domestica alla luce dei cambiamenti demografici, sociali e tecnologici. Un confronto tra istituzioni, esperti e imprese sulle nuove esigenze dell'abitare e sul ruolo della casa sicura nel favorire autonomia e qualità della vita. Tra gli interventi, Antonio Russo (Managing Director Verisure Italia), Roberto Massucci (Questore di Roma), Stefano Locatelli (Vicepresidente nazionale ANCI) e Luigi Rinella (Ministero dell'Interno)

11:00 - Istat - Imprese con almeno 500 dipendenti | 09-2026

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la principessa Sirivannavari di Thailandia

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Pfizer - Roma, Palazzo Piacentini - Si tiene presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il tavolo su Pfizer. Previsto girotavolo per operatori

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

3M - Risultati di periodo

ABB - Risultati di periodo: Q3 2026

Circle - Appuntamento: Presentazione analisti

Creactives Group - Appuntamento: Presentazione analisti

Datrix - Appuntamento: Presentazione analisti

Deutsche Boerse - Risultati di periodo

EssilorLuxottica - Risultati di periodo

Gambero Rosso - Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria per: modifica dello Statuto sociale per introdurre la figura del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e integrazione del CdA con la nomina di tre nuovi componenti in sostituzione degli amministratori dimissionari - seconda convocazione

General Electric - Risultati di periodo

General Motors - Risultati di periodo

Green Oleo - Appuntamento: Presentazione analisti

Mattel - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo

Northrop Grumman - Risultati di periodo

Philip Morris International - Risultati di periodo

Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2026

United Airlines Holdings - Risultati di periodo

Vinext - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Mercoledì 21/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SIAL Paris 2026 - Salone internazionale dell’alimentazione - Paris Nord Villepinte, Parigi - Evento di riferimento per l'industria alimentare, organizzato da Comexposium che si svolge ogni due anni dal 1964. Per l'edizione 2026 sono previsti circa a 8.000 espositori su oltre 280.000 mq, divisi in 10 settori, e 295.000 professionisti da 200 Paesi. Dal 1996 il salone ospita il concorso SIAL Innovation, dedicato ai nuovi prodotti alimentari. L'ICE ha organizzato la partecipazione italiana, con un padiglione nazionale di quasi 3.000 mq (da sabato 17/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

HIP - Horeca Professional Expo - BolognaFiere - Manifestazione dedicata all'innovazione nel settore Ho.Re.Ca. che riunirà imprese e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità per presentare soluzioni, tecnologie e nuovi modelli di business. Il programma comprende l'Hospitality 4.0 Congress, con incontri e sessioni formative su IA, digitalizzazione, robotica, sostenibilità e nuove tendenze del settore (da lunedì 19/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

XXIV Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione - Roma, Palazzo Rospigliosi - L'evento, organizzato da Coldiretti con The European House – Ambrosetti, affronterà le principali sfide per l'agricoltura e la sovranità alimentare, tra tutela della salute, emergenza energetica, scenari geopolitici e commerciali, qualità e Made in Italy, Politica agricola comune e innovazione. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e politico che si confronteranno con il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e il Presidente Ettore Prandini (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Next Gems 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 7ª edizione dell'equity conference promossa da Virgilio IR e TWIN, dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. L'evento riunirà 42 società quotate, investitori istituzionali, analisti e operatori del mercato, offrendo alle PMI l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e favorire il dialogo con la comunità finanziaria, i media e la stampa specializzata (da martedì 20/10/2026 a mercoledì 21/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Forum Conftrasporto-Confcommercio - Roma, Chiostro del Bramante - 11° Forum di Conftrasporto-Confcommercio, dal titolo "Trasporto, la sfida della competitività: costi, infrastrutture e digitale". Il confronto sarà dedicato ai costi del trasporto e dell'energia, all'efficienza della rete infrastrutturale, al ruolo di porti e valichi e alla digitalizzazione della logistica, con la presentazione del 2° Rapporto 2026 dell'Osservatorio Freight Insights, elaborato dal MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Tra gli interventi, il Presidente di Conftrasporto e Vicepresidente di Confcommercio Pasquale Russo

08:00 - CES Unveiled Milan - Allianz MiCo, Milano - Evento organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA) con Agenzia ICE, come anteprima europea del CES 2027 di Las Vegas. La manifestazione presenterà innovazioni e startup nei settori dell'IA, aerospazio, agritech, salute digitale e tecnologie di lusso, con un programma di conferenze, mentoring, incontri di networking e una competizione di pitch dedicata alle startup. Tra g li interventi, Kinsey Fabrizio (CTA), Matteo Zoppas (ITA), Giovanni Bozetti (Fondazione Fiera Milano) e Valentino Valentini

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

14:45 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Zappia, Presidente ISPI - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Presidente dell'ISPI, Mariangela Zappia

15:30 - "L'impatto occupazionale della filiera dell'innovazione italiana" - Assolombarda e InnovUp presentano la 3ª edizione della ricerca "L’impatto occupazionale della filiera dell'innovazione italiana", nell'ambito della tappa milanese di CES Unveiled – road to CES Las Vegas, all'Allianz MiCo. L'incontro sarà dedicato al contributo della filiera dell'innovazione all'occupazione in Italia. Tra gli interventi previsti, John Kelley (Consumer Technology Association), Alessandro Scortecci (CDP Venture Capital), Mauro Battocchi (Ministero degli Esteri), Guido Guidesi (Regione Lombardia), Layla Pavone e Alice Arienta (Comune di Milano). Modera Emil Abirascid (Startupbusiness)

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Cerimonia di presentazione dei francobolli "Eccellenze del Sistema economico e produttivo" dedicati a Bottega Veneta, Laura Biagiotti e Acqua di Parma. Sarà presente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Honduras, Nasry Asfura

17:30 - A2A - Presentazione Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria - Hotel Marechiaro, Gizzeria Lido - Durante l'incontro Roberto Tasca, Presidente di A2A e Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, presenteranno il Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria - che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i piani di attività previsti, e ne discuteranno insieme Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria

Aziende:

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

AT&T - Risultati di periodo

BasicNet - CDA: Esame delle informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026

Iberdrola - Risultati di periodo: Q3 2026

Meta Platforms - Risultati di periodo

Moncler - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moody's - Risultati di periodo

Racing Force - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Renovalo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SAP - Risultati di periodo: Q3 2026

Southwest Airlines - Risultati di periodo

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Vår Energi - Risultati di periodo: Q3 2026



Giovedì 22/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

Assemblea Generale di Federmeccanica "WOW - Waves Of Work" - Kilometro Rosso, Bergamo - L'Assemblea, patrocinata da Confindustria Bergamo, diventa un Forum nazionale sul lavoro e inaugura un percorso quadriennale dedicato alle trasformazioni del lavoro e dell'industria, con focus su innovazione tecnologica, cultura di genere, benessere e welfare. Tra gli ospiti previsti, il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente di Federmeccanica Simone Bettini e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

BIP InSummit 2026 - Triathlon Thinking per il CxO - Venezia, Isola delle Rose - L'evento promosso da BIP, riunisce esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale per discutere le prospettive di sviluppo, innovazione e competitività del Paese. Al centro del confronto l'evoluzione della leadership, l'impatto dell'IA e il ruolo del capitale intellettuale. Tra gli speaker, Vincenzo Caridi (Capo Dipartimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Corrado Passera (Fondatore di Illimity) e Domenico Siniscalco (Board Member Banco BPM) (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Torino - La 5ª edizione del Festival propone oltre 130 appuntamenti dedicati al tema "Salvare lo Stato sociale". Economisti, studiosi, giornalisti ed esperti italiani e internazionali si confronteranno sul futuro del welfare e sulle sfide legate alla crisi demografica, alle trasformazioni del lavoro e alle disuguaglianze, approfondendo le possibili riforme per garantire la sostenibilità del sistema e rafforzare la coesione sociale. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Piero Cipollone (da giovedì 22/10/2026 a domenica 25/10/2026)

6th WE_ARE_IN Macroeconomics and Finance Conference - Banca d’Italia, Rome - La conferenza riunisce economiste provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni per presentare e discutere nuove ricerche sui temi della macroeconomia e della finanza di interesse per le banche centrali. Tra gli interventi, ergio Nicoletti Altimari, Vice Direttore generale della Banca d’Italia e Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d’Italia (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

62° Congresso Nazionale del Notariato - Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria - Il congresso dal titolo "Impresa, società e notai: efficienza e sicurezza tra evoluzione normativa e competitività", sarà dedicato al rapporto tra impresa, società e notariato, con un focus sull'evoluzione normativa, la competitività del sistema italiano, la proposta europea «EU Inc.» e il ruolo della digitalizzazione e della sicurezza giuridica. Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rocco Guglielmo (Consigliere Nazionale del Notariato), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato), Vito Pace (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) (da giovedì 22/10/2026 a sabato 24/10/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre

09:00 - Forum Nazionale delle Telecomunicazioni - Università LUISS di Roma - Evento di Asstel dal titolo "Qui si costruisce la capacità digitale dell'Italia", un programma per infrastrutture, servizi e competenze. Il Forum sarà un'occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali sulle priorità per rafforzare la competitività della filiera TLC, sostenere gli investimenti nelle reti e accelerare la trasformazione digitale del Paese

09:30 - Annual General Meeting 2026 di Fondo Italiano d’Investimento - Roma, Palazzo Colonna - L'evento di Fondo Italiano d'Investimento verrà aperto dalla Presidente Barbara Poggiali e dell'AD Domenico Lombardi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Dario Scannapieco (AD di CDP), Agostino Scornajenchi (AD di Snam), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Lorenzo Mariani (AD e DG di Leonardo) e Pasqualino Monti (AD e DG di Terna)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 2026

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Campus Luiss - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum nazionale delle telecomunicazioni 2026, promosso da Asstel

14:30 - Valenza Gem Forum - Valenza, Spazio 750 - 4ª edizione del Forum che riunirà i protagonisti della gioielleria di alta gamma per un confronto sulle strategie di sviluppo del settore. Al centro dell'incontro i nuovi trend di consumo, l'innovazione e l'intelligenza artificiale nel design, la tracciabilità delle gemme e il confronto tra diamanti naturali e sintetici. L'evento è promosso dalla Fondazione Mani Intelligenti in collaborazione con Italian Exhibition Group/Vicenzaoro e CIBJO

15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al 62° Congresso Nazionale del Notariato, presso il Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

American Airlines - Risultati di periodo

Barclays - Risultati di periodo: Q3 2026

Ena - Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi - prima convocazione

ENI - CDA: Risultati del III trimestre 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (seconda tranche)

First Bancorp - Risultati di periodo

Gismondi 1754 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Honeywell International - Risultati di periodo

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Nokia - Risultati di periodo

Nokia Oyj - Risultati di periodo: Q3 2026

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Spotify Technology - Risultati di periodo

Union Pacific - Risultati di periodo

VeriSign - Risultati di periodo

Western Digital - Risultati di periodo



Venerdì 23/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Torino - La 5ª edizione del Festival propone oltre 130 appuntamenti dedicati al tema "Salvare lo Stato sociale". Economisti, studiosi, giornalisti ed esperti italiani e internazionali si confronteranno sul futuro del welfare e sulle sfide legate alla crisi demografica, alle trasformazioni del lavoro e alle disuguaglianze, approfondendo le possibili riforme per garantire la sostenibilità del sistema e rafforzare la coesione sociale. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Piero Cipollone (da giovedì 22/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

BIP InSummit 2026 - Triathlon Thinking per il CxO - Venezia, Isola delle Rose - L'evento promosso da BIP, riunisce esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale per discutere le prospettive di sviluppo, innovazione e competitività del Paese. Al centro del confronto l'evoluzione della leadership, l'impatto dell'IA e il ruolo del capitale intellettuale. Tra gli speaker, Vincenzo Caridi (Capo Dipartimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Corrado Passera (Fondatore di Illimity) e Domenico Siniscalco (Board Member Banco BPM) (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

6th WE_ARE_IN Macroeconomics and Finance Conference - Banca d’Italia, Rome - La conferenza riunisce economiste provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni per presentare e discutere nuove ricerche sui temi della macroeconomia e della finanza di interesse per le banche centrali. Tra gli interventi, ergio Nicoletti Altimari, Vice Direttore generale della Banca d’Italia e Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d’Italia (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

62° Congresso Nazionale del Notariato - Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria - Il congresso dal titolo "Impresa, società e notai: efficienza e sicurezza tra evoluzione normativa e competitività", sarà dedicato al rapporto tra impresa, società e notariato, con un focus sull'evoluzione normativa, la competitività del sistema italiano, la proposta europea «EU Inc.» e il ruolo della digitalizzazione e della sicurezza giuridica. Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rocco Guglielmo (Consigliere Nazionale del Notariato), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato), Vito Pace (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) (da giovedì 22/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Assemblea Generale di Federmeccanica "WOW - Waves Of Work" - Kilometro Rosso, Bergamo - L'Assemblea, patrocinata da Confindustria Bergamo, diventa un Forum nazionale sul lavoro e inaugura un percorso quadriennale dedicato alle trasformazioni del lavoro e dell'industria, con focus su innovazione tecnologica, cultura di genere, benessere e welfare. Tra gli ospiti previsti, il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente di Federmeccanica Simone Bettini e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Belgio, Finlandia e Grecia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Irlanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Francia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD) - Comunità di San Patrignano, Coriano - Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD) sulla prevenzione delle dipendenze e il recupero, promosso da Italia e Francia. È prevista la presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani

09:00 - IV Forum Commercio Internazionale - Milano, Hotel Excelsior Gallia - Forum promosso da ARcom Formazione, dal titolo "Nuove rotte del commercio globale. Come le imprese si adattano al cambiamento e anticipano le sfide". L'incontro affronterà l'impatto dei dazi statunitensi, delle tensioni geopolitiche e delle nuove regole doganali europee sugli scambi internazionali e sulla competitività delle imprese, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo industriale, esperti di logistica, dogane, economia e geopolitica. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, e, attraverso un videomessaggio, Maroš Šefcovic, commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Settembre 2026

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

American Express - Risultati di periodo

Ena - Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi - seconda convocazione

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Impianti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

RedFish LongTerm Capital - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Sabato 24/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

62° Congresso Nazionale del Notariato - Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria - Il congresso dal titolo "Impresa, società e notai: efficienza e sicurezza tra evoluzione normativa e competitività", sarà dedicato al rapporto tra impresa, società e notariato, con un focus sull'evoluzione normativa, la competitività del sistema italiano, la proposta europea «EU Inc.» e il ruolo della digitalizzazione e della sicurezza giuridica. Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rocco Guglielmo (Consigliere Nazionale del Notariato), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato), Vito Pace (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) (da giovedì 22/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Torino - La 5ª edizione del Festival propone oltre 130 appuntamenti dedicati al tema "Salvare lo Stato sociale". Economisti, studiosi, giornalisti ed esperti italiani e internazionali si confronteranno sul futuro del welfare e sulle sfide legate alla crisi demografica, alle trasformazioni del lavoro e alle disuguaglianze, approfondendo le possibili riforme per garantire la sostenibilità del sistema e rafforzare la coesione sociale. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Piero Cipollone (da giovedì 22/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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