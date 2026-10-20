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Indice ZEW Germania in ottobre
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20 ottobre 2026 - 11.15
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Indice ZEW in ottobre pari a 28,1 punti
, in calo rispetto al precedente 34,7 punti (la previsione era 30,2 punti).
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