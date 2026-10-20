Milano 13:43
48.574 -1,04%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:44
10.708 -0,52%
Francoforte 13:43
25.147 -0,68%

Indice ZEW Germania in ottobre

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Indice ZEW Germania in ottobre
Germania, Indice ZEW in ottobre pari a 28,1 punti, in calo rispetto al precedente 34,7 punti (la previsione era 30,2 punti).
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