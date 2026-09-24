Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:11
30.227 -0,80%
Dow Jones 18:11
51.164 -0,67%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Indice IFO Germania in settembre

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Indice IFO Germania in settembre
Germania, Indice IFO in settembre pari a 89,9 punti, in aumento rispetto al precedente 88,8 punti (la previsione era 89,1 punti).
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