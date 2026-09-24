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Indice IFO Germania in settembre
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24 settembre 2026 - 10.10
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Indice IFO in settembre pari a 89,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 88,8 punti (la previsione era 89,1 punti).
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