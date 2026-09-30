Orange Media, ottimo debutto su Euronext Growth Milan

Sessantasettesima ammissione del 2026

(Teleborsa) - Effervescente il debutto su Euronext Growth Milan del titolo Orange Media Group . Le azioni della creative content company italiana indipendente attiva nei settori Entertainment, Media & Advertising, hanno avviato gli scambi in rialzo del 4% a 5,20 euro dai 5 euro fissati per l'ammissione. Il titolo ha toccato un massimo intraday a 5,543 euro.



Il Gruppo, sin dalla sua creazione nel 2004, opera attraverso tre divisioni – Entertainment, Branded e Innovation – sviluppando e producendo contenuti video e audio per il cinema, la televisione e le piattaforme digitali, oltre a progetti di branded content e advertising sia online che offline. Il Gruppo conta oltre 60 professionisti e integra competenze creative, produttive e tecnologiche con l’obiettivo di sviluppare e realizzare contenuti e progetti destinati a differenti media, piattaforme e interlocutori.



Orange Media Group rappresenta la sessantasettesima ammissione del 2026 su Euronext.



La società ha raccolto complessivamente 1,7 milioni di euro.



Andrea Maffini, CEO di Orange Media Group, ha detto: "La quotazione su Euronext Growth Milan segna l'inizio di una nuova stagione di contenuti e innovazione per il nostro Gruppo. L'accesso al mercato dei capitali darà una forte spinta al nostro modello di business, accelerando lo sviluppo di produzioni audiovisive, advertising e soluzioni digitali avanzate. Questa evoluzione ci permetterà di finanziare acquisizioni strategiche e di attrarre i migliori talenti della creative economy. Struttureremo processi sempre più solidi senza perdere l'agilità e la visione che da sempre ci contraddistinguono. Insieme a un team determinato, siamo pronti a trasformare le opportunità del mercato in valore di lungo periodo per i nostri clienti, partner e azionisti".

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