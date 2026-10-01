Orange Media, nella prima semestrale da quotata ricavi a 2,5 milioni e utile di 40 mila euro

(Teleborsa) - Orange Media Group , creative content company indipendente attiva nei settori Entertainment, Media & Advertising, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026, la prima dopo il percorso di quotazione su Euronext Growth Milan. Il comunicato non riporta i dati comparativi del primo semestre 2025.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 2,5 milioni di euro, al netto delle partite infragruppo, e derivano principalmente da servizi audiovisivi, branded entertainment, advertising e innovation. Il valore della produzione è pari a circa 3,1 milioni, includendo altri ricavi e proventi per 0,6 milioni.



L'EBITDA è di circa 1,2 milioni di euro, con un margine del 39,5%. L'EBIT si attesta a circa 0,2 milioni, con un margine del 6%, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1 milione. Il risultato netto è di circa 40 mila euro, di cui 27 mila di pertinenza del gruppo.



La posizione finanziaria netta è negativa per 3,87 milioni di euro, ovvero un indebitamento, con disponibilità liquide per 44 mila euro.



L'outlook



Per la seconda parte del 2026 il gruppo prevede di proseguire lo sviluppo dei progetti avviati nel semestre, la valorizzazione delle produzioni e delle proprietà intellettuali e il rafforzamento delle attività di branded entertainment e innovazione tecnologica. Le priorità riguardano l'avanzamento delle produzioni originali, la definizione delle trattative in corso e lo sviluppo commerciale delle proprietà intellettuali. Proseguiranno anche le attività della divisione Metaphora, con particolare riferimento all'applicazione dell'intelligenza artificiale e della virtual production ai processi creativi e produttivi, mentre il gruppo continuerà a presidiare gli equilibri economici e finanziari.

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