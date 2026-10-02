Castello SGR, perfezionata cessione di immobile a Tivoli per 3,05 milioni di euro

(Teleborsa) - Castello SGR, in nome e per conto del fondo immobiliare "Risparmio Immobiliare Uno Energia", ha perfezionato la vendita dell’immobile sito in Viale Mazzini, 8 - Tivoli (RM). Il prezzo di vendita definito con la controparte acquirente, come già precedentemente comunicato, è risultato pari a 3,05 milioni di euro. La liquidità generata consente di estinguere il residuo di 2.084.572 euro dell’apertura di credito preesistente con ipoteca sugli assets di Tivoli e Livorno. L’operazione era già stata approvata dagli organi interni della SGR, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo del Fondo. La cessione dell’immobile in oggetto segue il processo di dismissione del portafoglio immobiliare del Fondo avviato dalla SGR, subentrata nella gestione del Fondo a partire dal 18 giugno 2018.

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