Segnali d'acquisto per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Ribasso per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i componenti dell'S&P 100, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,34% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 101,1 USD, con stop loss individuato a quota 70,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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