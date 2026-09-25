Segnali d'acquisto per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Ribasso per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i componenti dell' S&P 100 , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,34% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 101,1 USD, con stop loss individuato a quota 70,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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