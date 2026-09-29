Segnali d'acquisto per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Composto ribasso per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i componenti dell' S&P 100 , in flessione dello 0,31% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Abbott Laboratories è da comprare ai prezzi attuali pari a 101 USD con stop loss individuato a quota 70,32 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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