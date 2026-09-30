UniCredit al fianco della Fondazione Ra.Gi. per una nuova rete di cura per l’Alzheimer in Calabria

(Teleborsa) - Oltre 50mila persone in Calabria convivono con una forma di demenza. Dietro questo numero ci sono altrettante storie personali e una rete molto più ampia di familiari e caregiver sui quali ricade una parte rilevante del carico quotidiano di assistenza. È in questo percorso che si inserisce il sostegno di UniCredit alla Fondazione Ra.Gi., rafforzando una collaborazione con il Terzo Settore orientata a progetti capaci di produrre effetti concreti nelle comunità in cui la banca opera.



Da Cicala, nel Catanzarese, arriva una delle esperienze nate per dare una risposta diversa a questa domanda di cura. Qui opera la CasaPaese per demenze della Fondazione Ra.Gi., sostenuta anche da UniCredit nell’ambito del proprio impegno a favore delle realtà sociali che lavorano accanto alle persone più fragili.



CasaPaese ospita il 30 settembre la giornata conclusiva del Mese Mondiale Alzheimer 2026, iniziato in Calabria ad agosto con un altro passaggio dal forte valore simbolico: la consegna alla Fondazione Ra.Gi. – Centri Demenze Calabria, a Palmi, di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività per essere destinato ad attività di cura e inclusione.



La chiusura del Mese Mondiale Alzheimer diventa così l’occasione per riportare l’attenzione sulla dimensione sociale delle demenze e sulla necessità di costruire modelli capaci di accompagnare, insieme alla persona, anche la sua famiglia.



CasaPaese di Cicala nasce proprio da questa impostazione. Il modello supera la concezione esclusivamente sanitaria dell’assistenza e ricostruisce intorno alla persona una dimensione il più possibile vicina alla vita quotidiana: spazi nei quali muoversi, relazioni, attività, partecipazione alla comunità e mantenimento delle autonomie ancora presenti. Al centro c’è la persona, prima della malattia.



"L’aumento della longevità pone ai territori una sfida che è sociale ed economica insieme. Le demenze coinvolgono direttamente le famiglie, i servizi e le comunità e richiedono modelli di assistenza capaci di utilizzare le risorse in modo efficace e di costruire reti stabili tra pubblico, privato e Terzo Settore. L’esperienza della Fondazione Ra.Gi. va in questa direzione. Come UniCredit riteniamo importante sostenere realtà che trasformano le risorse disponibili in servizi concreti e misurabili, perché investire nella capacità di risposta di un territorio significa rafforzarne anche la coesione e la sostenibilità nel lungo periodo", dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.



"Una diagnosi di demenza cambia profondamente la vita di una persona e della sua famiglia, ma non cancella la possibilità di continuare ad avere relazioni, autonomia e un ruolo nella comunità», dichiara Elena Sodano, presidente della Fondazione RaGi. «Il nostro lavoro parte proprio da qui: creare condizioni e percorsi che consentano alle persone di continuare a esprimere capacità, desideri e competenze, andando oltre la malattia. Il sostegno di UniCredit ci permette di rafforzare questo modello e di trasformare risorse concrete in tempo, professionalità e opportunità di vita per le persone che accompagniamo ogni giorno" commenta Elena Sodano presidente fondazione Ragi.



La giornata del 30 settembre riunisce a Cicala persone con demenza, familiari, operatori, istituzioni e comunità locale. Un appuntamento che chiude simbolicamente il mese dedicato all’Alzheimer, lasciando aperta una questione che accompagna famiglie e servizi durante tutto l’anno: costruire una rete di assistenza che, accanto alle necessarie risposte sanitarie, tuteli qualità della vita, relazioni e dignità.



Per la Fondazione Ra.Gi. questo significa proseguire un lavoro che mette insieme assistenza, innovazione sociale e coinvolgimento del territorio. Per UniCredit significa affiancare alle proprie attività economiche un investimento sociale nelle comunità del Sud, sostenendo organizzazioni che intervengono laddove malattia e fragilità rischiano di trasformarsi anche in isolamento.









Condividi

```