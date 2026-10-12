EHI! convoca l'assemblea per trasformarsi da SPAC a società di consulenza e permanent capital

(Teleborsa) - Il CdA di EHI! , la SPAC quotata su Euronext Growth Milan e promossa da Mauro Girardi e Borgosesia, ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria (per il 28 ottobre in prima convocazione e per il 29 ottobre in seconda convocazione) per modificare lo statuto sociale in risposta a due principali esigenze: cogliere l'opportunità di reperire ulteriori risorse finanziarie sul mercato, a fronte della disponibilità manifestata da alcuni investitori a sottoscrivere nuove azioni ordinarie; evolvere il modello operativo della società, superando la configurazione tipica della special purpose acquisition company (SPAC), verso un'attività continuativa di consulenza industriale, finanziaria e strategica e di investimento di lungo periodo (permanent capital).



L'adeguamento consentirebbe ad EHI! di operare secondo un modello più flessibile e dinamico, non più vincolato al perseguimento e al perfezionamento di un'unica operazione rilevante entro un termine predeterminato, ma orientato alla possibilità di fornire in via continuativa e principale servizi di consulenza industriale, finanziaria e strategica alle piccole e medie imprese, nonché alla realizzazione di investimenti di diversa natura e tipologia, coerentemente con una strategia di lungo periodo tra i quali, auspicabilmente, quello in Unica secondo quanto previsto dalla lettera vincolante sottoscritta in data 6 agosto 2026.



La proposta di delibera dell'assemblea straordinaria legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. È già stata comunicata da parte del socio Alfiere, promotore di EHI!, la propria rinuncia incondizionata all'esercizio del diritto di recesso per l'intero ammontare di azioni di categoria B di cui lo stesso risulta titolare (pari al 100% delle azioni di categoria B in circolazione).



Inoltre, a seguito delle interlocuzioni con Borsa Italiana, l'avvio del nuovo modello di consulenza e investimento di lungo periodo determinerà, in caso di approvazione ed efficacia delle modifiche statutarie, il trasferimento delle azioni ordinarie e dei warrant sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan. Tale collocazione è funzionale alla fase di avvio del nuovo percorso, ferma restando - anche in considerazione del flottante già esistente - la possibilità di valutare il successivo passaggio al segmento principale al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

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