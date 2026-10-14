Per Goldman Sachs la crescita in Asia sarà trainata dall'AI

Mantenere presenza attiva in Cina; maggiore controllo normativo su IPO a Hong Kong offre maggiori opportunità

(Teleborsa) - Goldman Sachs sta registrando un forte slancio in Giappone, India e Cina, in parte grazie agli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Lo ha dichiarato Kevin Sneader, presidente della società per l'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), intervistato da Bloomberg TV.



India



Il dirigente ha indicato l'Asia settentrionale come principale beneficiaria degli investimenti in conto capitale legati all'IA, osservando che Goldman ha individuato 42 aziende indiane quotate in borsa che forniscono tecnologie abilitanti per l'IA e che hanno registrato una crescita complessiva della performance di mercato di circa il 60%. Sneader ha inoltre aggiunto che il 42% del settore agricolo indiano offre margini per l'integrazione dell'IA, rappresentando un'opportunità significativa a lungo termine. A questo riguardo la banca ha aperto un nuovo ufficio a Mumbai l'anno scorso.



Cina



Sul fronte della Cina, Sneader ha riconosciuto un quadro macroeconomico complesso, caratterizzato da consumi interni deboli compensati però da solidi settori manifatturiero e tecnologico, ma ha ribadito che la banca intende mantenere una presenza attiva nel Paese.



Hong Kong



Facendo riferimento a Hong Kong, il manager ha osservato che l'attività legata alle IPO mantiene il suo slancio. Sneader ha accolto con favore il maggiore controllo normativo sulla determinazione dei prezzi delle IPO, definendo la trasparenza e la chiarezza gli aspetti "davvero fondamentali" e ha suggerito che standard più rigorosi potrebbero, in ultima analisi, generare maggiori opportunità di business per le società ben posizionate.

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