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Londra 20-ott
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Francoforte 20-ott
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,33%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8384, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8424. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,837.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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