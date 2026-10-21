Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,33%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8384, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8424. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,837.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)