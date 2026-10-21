Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3403, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3332. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3474.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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