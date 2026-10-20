Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,3334. Primo supporto visto a 1,3277. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,3246.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)