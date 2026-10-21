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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 23.708,6 con tetto rappresentato dall'area 24.186,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.549,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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