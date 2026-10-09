Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,43%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.620,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.115,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.455,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)