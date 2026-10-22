Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dello 0,90%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.431,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.093,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23.210,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)