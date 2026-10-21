Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Frazionale ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,4024 con tetto rappresentato dall'area 1,4148. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3982.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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