Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,14%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,4084, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,4197. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,4047.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)