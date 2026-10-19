Milano 11:37
49.118 -1,48%
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Dow Jones 16-ott
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Londra 11:37
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,14%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,4084, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,4197. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,4047.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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