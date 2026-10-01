CDP rafforza collaborazioni nel Golfo: firmati a Riyadh due MoU

con National Development Fund e Federation of Saudi Chambers

(Teleborsa) - Attrarre capitali verso l’Italia, accompagnare le imprese italiane nei mercati del Golfo e costruire partnership per progetti comuni nei Paesi terzi, con particolare attenzione all’Africa: sono questi gli obiettivi del Roadshow del Gruppo CDP nei Paesi del Golfo, che si è concluso oggi a Jeddah dopo le tappe di Doha, Abu Dhabi e Riyadh. La missione ha rappresentato un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento delle relazioni economiche e finanziarie tra l’Italia e l’area del Golfo, trasformando rapporti istituzionali consolidati in collaborazioni operative orientate alla generazione di investimenti e opportunità di lungo periodo.



La delegazione di CDP e SIMEST, guidata dall'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, ha incontrato alcuni dei principali fondi sovrani, investitori istituzionali e banche di sviluppo dell'area.



A Doha, gli incontri con il Ministero delle Finanze, con il Ministero del Commercio e Industria, con la Qatar Development Bank (QDB) e con la Qatar Investment Authority (QIA) hanno consentito di approfondire le opportunità di collaborazione nei settori degli investimenti, del commercio, del sostegno alle imprese e dello sviluppo industriale, mettendo in relazione il capitale qatariota con le piattaforme di investimento del Gruppo CDP e con una presenza industriale italiana già significativa nei settori dell’energia, delle infrastrutture, della manifattura avanzata e della cantieristica. L’obiettivo era aprire una nuova fase di opportunità selezionate attivando un percorso di collaborazione stabile e duraturo.



Ad Abu Dhabi, con gli incontri con Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Lunate, l'IMAD Holding Company e Abu Dhabi Investment Office (ADIO) sono state poste le basi per una relazione permanente tra i due sistemi economici: da un lato nuove opportunità di co-investimento, dall’altro un canale stabile per accompagnare l’insediamento delle imprese italiane negli Emirati.



A Riyadh, gli incontri con il National Development Fund (NDF), la Federation of Saudi Chambers, SNB Capital, MODON, Tadawul Group, il Public Investment Fund (PIF) e la Saudi Central Bank hanno consentito di approfondire opportunità di collaborazione nei settori degli investimenti, dello sviluppo industriale, del mercato dei capitali e del sostegno alle imprese. I colloqui hanno inoltre permesso di esplorare possibili sinergie nell’ambito di Vision 2030, il piano saudita di riforme per diversificare l’economia e ridurne la dipendenza dal petrolio, dell’attrazione di investimenti e della partecipazione delle imprese italiane ai principali progetti di trasformazione economica in corso nel Paese.



A Jeddah, l’incontro con la Islamic Development Bank (IsDB) ha consentito di avviare le prime iniziative operative previste dall’accordo firmato nel 2025, con particolare riferimento a progetti di sviluppo e infrastrutturali in Africa. La visita a King Abdullah Economic City (KAEC), uno dei principali poli industriali e logistici del Paese, ha permesso di valutarlo come piattaforma di ingresso delle imprese italiane sul mercato saudita. La delegazione ha infine incontrato Zahid Group, uno dei principali operatori industriali e commerciali del Paese, approfondendo opportunità di collaborazione e sviluppo industriale.



Inoltre, nel corso della missione sono stati sottoscritti a Riyadh due Memorandum of Understanding. Il primo, con il National Development Fund (NDF), rafforza la collaborazione avviata nel 2025. L’obiettivo è sostenere gli investimenti industriali e l’insediamento delle imprese italiane in Arabia Saudita, facilitando anche l’accesso delle PMI alle filiere locali grazie agli strumenti di CDP e SIMEST. L'intesa apre inoltre alla creazione di fondi tematici e al co-finanziamento di progetti nei Paesi terzi, in particolare in Africa.



Il secondo accordo, con la Federation of Saudi Chambers, è dedicato alle imprese. Punta a promuovere la piattaforma CDP Business Matching per favorire nuove collaborazioni tra aziende italiane e saudite e ad accompagnare le imprese italiane nelle opportunità legate ai grandi progetti del Paese, a partire da Expo 2030 Riyadh. Le parti nomineranno inoltre referenti dedicati per supportare in modo continuativo imprese e investitori, con particolare attenzione alle PMI.



Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, ha dichiarato: “Con questa missione abbiamo rafforzato ulteriormente il dialogo con alcuni dei principali attori economici e finanziari del Golfo, una regione sempre più strategica per gli investimenti e la crescita internazionale delle imprese. I due accordi firmati a Riyadh e il confronto con i maggiori investitori dell’area confermano la volontà di costruire partnership concrete e durature, capaci di generare valore per l’Italia e nuove opportunità per il nostro sistema produttivo. CDP intende continuare a svolgere il ruolo di piattaforma del Sistema Italia, mettendo in connessione capitali, imprese e progetti di sviluppo, anche grazie al prezioso supporto della rete diplomatica italiana”.



La missione ha visto la partecipazione, per il Gruppo CDP, dell’Amministratore Delegato Dario Scannapieco, del Direttore Strategie Settoriali, Scenari e Impatto Andrea Montanino e del Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali Carlo Rossotto, e, per SIMEST, dell’Amministratore Delegato Regina Corradini D'Arienzo. Il Roadshow è stato promosso e organizzato dalla Direzione Business e Internazionalizzazione di CDP, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la rete delle Ambasciate d'Italia. Gli Ambasciatori Paolo Toschi (Qatar), Lorenzo Fanara (Emirati Arabi Uniti) e Carlo Baldocci (Arabia Saudita) hanno dato un contributo fondamentale alla sua riuscita.

Condividi

```