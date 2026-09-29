Prysmian, assemblea approva modifiche statutarie proposte dal Consiglio

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di Prysmian ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione allo Statuto sociale relative agli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 e 21 dello Statuto.



Adeguamento alla Legge Capitali



Le modifiche sono principalmente volte ad adeguare lo Statuto alla disciplina introdotta dalla cosiddetta “Legge Capitali”, con riferimento alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una lista di candidati in occasione del rinnovo dell’organo amministrativo. In particolare, le nuove previsioni disciplinano la composizione e il deposito della lista consiliare e, qualora tale lista risulti la più votata, la votazione individuale dei candidati in essa inclusi e la ripartizione dei seggi residui tra le liste di minoranza presentate.



Altre novità normative



Nella medesima occasione, l’Assemblea ha approvato ulteriori modifiche statutarie volte ad allineare lo Statuto ad altre novità normative, anche con riferimento alle modalità di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e

del Collegio Sindacale, nonché all’introduzione della facoltà di nominare il dirigente responsabile della rendicontazione societaria di sostenibilità.





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