Otofarma stima ricavi fino a 31 milioni nel piano al 2028

Nonostante gli investimenti, oltre 6 milioni, PFN resterà positiva in arco di piano

(Teleborsa) - Il Cda di Otofarma , quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di apparecchi acustici e nei servizi per la cura dell’udito, ha approvato le linee strategiche del Piano Industriale 2026–2028. Il Piano individua le priorità di sviluppo del Gruppo per il prossimo triennio e pone al centro della strategia il Piano di Convergenza, che introduce un modello di crescita integrato e scalabile, rafforzando il presidio territoriale e la telemedicina attraverso farmacie e ottici.



Il Gruppo prevede per il periodo 2026–2028 una significativa crescita dei ricavi, sostenuta dalla progressiva attuazione del

Piano di Convergenza, dall’espansione della rete e dall’integrazione dei canali distributivi.



La dinamica dei ricavi, spiega la società, dovrebbe tradursi in un incremento dell’EBITDA più che proporzionale, beneficiando della leva operativa e di una maggiore efficienza dell’assetto organizzativo e produttivo. Per l’esercizio 2028 Otofarma stima ricavi compresi tra 28,5 e 31 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 2,8 e 3,2 milioni, corrispondente a un EBITDA margin tra il 9,8% e il 10,3%.



Il Gruppo prevede un’accelerazione della crescita nel 2027, in concomitanza con l’avanzamento delle nuove iniziative commerciali, e un successivo consolidamento dei benefici nel 2028. Gli investimenti, per un valore cumulato di 6,3 milioni in arco di piano, saranno indirizzati principalmente alla capacità produttiva e commerciale, alle infrastrutture tecnologiche e alla rete distributiva. Tali investimenti comprendono anche 1,7 milioni riferiti all’acquisto dell’immobile di Corsico (Milano) e all’avvio delle attività di ristrutturazione.



Otofarma si attende comunque di mantenere una posizione di cassa netta positiva lungo l’orizzonte del Piano, anche attraverso un’accurata gestione del capitale circolante, con una cassa netta stimata a fine 2028 compresa tra 1,2 e 1,4 milioni.



La società ha precisato che gli obiettivi economico-finanziari presentati in arco di piano riflettono esclusivamente la crescita organica e non includono eventuali operazioni di crescita per linee esterne.

Condividi

```