Biogenera torna al crowdfunding e punta di nuovo alla Borsa: la campagna chiude il 26 ottobre

(Teleborsa) - Biogenera, società biotech di Ozzano dell'Emilia (Bologna) che sviluppa farmaci anti-gene basati su PNA, è nell'ultima settimana di una nuova campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe . La campagna chiude il 26 ottobre. Nel comunicato diffuso in questi giorni la società torna a indicare come obiettivo la quotazione su Euronext "nell'orizzonte dei prossimi due anni", precisando che le attività preparatorie sono già avviate.



Per Biogenera non è la prima raccolta presso il pubblico, e nemmeno il primo annuncio di quotazione. Nel 2020 era stata approvata una business combination con la SPAC Life Care Capital, poi saltata. Nel 2021, chiudendo un precedente round su CrowdFundMe, la società indicava come tappa successiva la quotazione su Euronext Paris, nel segmento Growth. Nel 2022 lo sbarco sulla Borsa di Parigi era dato come previsto entro fine anno, ma non è mai avvenuto. Anche nel 2024 era stato annunciato che la società si trovava nella fase finale del percorso per la quotazione a Parigi, dopo un equity crowdfunding su Mamacrowd, ma anche in questo caso il progetto non è andato a buon fine.



La campagna in corso prevede una raccolta massima di circa 5 milioni di euro. Secondo la pagina del portale, a cinque giorni dalla chiusura gli investimenti ammontano a 667.469 euro, a fronte di un obiettivo minimo di 249.984 euro. A settembre la società aveva chiesto una proroga della scadenza al 26 ottobre, motivandola con il "forte interesse" di alcuni investitori. La valutazione pre-money indicata è di circa 90 milioni di euro.



Il candidato farmaco principale, BGA002, è rivolto ad alcuni tumori pediatrici aggressivi e ha ottenuto designazioni di farmaco orfano da FDA ed EMA. Si trova però ancora in fase preclinica. Lo studio di Fase I è atteso nel primo trimestre 2027 presso l'Ospedale di Padova. Secondo il piano d'uso dei fondi pubblicato sul portale, con la soglia minima la società completerebbe solo le attività regolatorie per avviare lo studio. Per completare l'intera Fase I, che prevede 12 pazienti in quattro coorti, servirebbero circa 2,5 milioni di euro.



Per la valorizzazione del progetto, Biogenera sta lavorando a possibili accordi industriali con aziende farmaceutiche e punta appunto a una quotazione in Borsa. La società intende raccogliere 35 milioni di euro per completare lo sviluppo clinico, ampliare la piattaforma MyGenera e consolidare le proprie linee di business.



(Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

Condividi

```