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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,19%)
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.752,88 punti
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Finanza
21 ottobre 2026 - 17.43
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Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 10.752,88 punti.
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