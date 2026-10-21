Milano 17:35
49.644 +1,17%
Nasdaq 18:46
29.858 +1,25%
Dow Jones 18:46
52.680 +0,35%
Londra 17:35
10.753 +0,19%
Francoforte 17:35
25.645 +1,35%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,19%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.752,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,19%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 10.752,88 punti.
Condividi
```