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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%

Il FTSE 100 chiude a 10.733 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 10.733 punti.
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