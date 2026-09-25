Nanexa vola oltre il 100% dopo l'accordo con Novo Nordisk

(Teleborsa) - Le azioni della microcap svedese Nanexa
sono più che raddoppiate in mattinata mattina dopo che la società di drug-delivery
ha annunciato un accordo di licenza globale
da 1,33 miliardi di dollari
con il colosso farmaceutico Novo Nordisk
. Il titolo, quotato sul Nasdaq First North Growth Market di Stoccolma, è balzato di oltre il 150% all'apertura prima di stabilizzarsi intorno a un guadagno del 114%, restando comunque a circa il 12% dal massimo storico di novembre 2015.
L'accordo concede
a Novo Nordisk, produttore di Wegovy
e Ozempic
, diritti esclusivi fino a cinque programmi di sviluppo per l'utilizzo della tecnologia PharmaShell di Nanexa, che applica un rivestimento inorganico ultrasottile sulle particelle dei farmaci per controllarne il rilascio nel tempo. I due gruppi puntano a sviluppare farmaci iniettabili
a somministrazione mensile o trimestrale per obesità, diabete di tipo 2 e altre condizioni cardiometaboliche.
"Con questo accordo, Nanexa entra in una nuova era di considerevole solidità finanziaria, che ci permette di espandere significativamente le applicazioni della nostra tecnologia unica", ha dichiarato il presidente Göran Ando
. Il CEO David Westburg
ha aggiunto che l'intesa "fornisce una solida base per espandere PharmaShell in ulteriori aree terapeutiche".