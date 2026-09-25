Novo Nordisk sigla accordo di collaborazione e licenza esclusiva con Nanexa per 1,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nanexa , società svedese attiva nel settore delle piattaforme di drug delivery che sviluppa farmaci iniettabili a lunga durata d'azione basati sulla propria piattaforma tecnologica proprietaria PharmaShell, ha stipulato un accordo di collaborazione e licenza esclusiva globale con Novo Nordisk per l'utilizzo della piattaforma tecnologica PharmaShell con determinati farmaci a base di peptidi indicati per il trattamento dell'obesità, del diabete di tipo 2 e di altre patologie cardiometaboliche.



In base all'accordo, Novo ottiene una licenza globale per l'utilizzo della piattaforma tecnologica PharmaShell di Nanexa in un massimo di cinque programmi di sviluppo. La collaborazione prevede lo sviluppo di formulazioni iniettabili a lunga durata d'azione con diverse frequenze di somministrazione, puntando in particolare a regimi di somministrazione mensile e trimestrale.



Nanexa ha diritto a ricevere pagamenti complessivi fino a 1,165 miliardi di euro, inclusi 615 milioni di euro tra pagamento iniziale (upfront) e pagamenti al raggiungimento di traguardi (milestone) di sviluppo e regolatori. I restanti pagamenti legati a traguardi sono subordinati ai volumi di vendita. Inoltre, Nanexa percepirà royalty (in una percentuale bassa a una sola cifra) sulle vendite nette globali dei prodotti sviluppati nell'ambito dell'accordo.

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