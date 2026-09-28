Caleffi, scendono fatturato ed Ebitda nel semestre

(Teleborsa) - Il Fatturato di Caleffi è pari a Euro 26,0 milioni, in diminuzione del 6,7% rispetto a Euro 27,9 milioni nel primo semestre 2025. Le vendite in Italia ammontano a Euro 25,2 milioni, in diminuzione del 4,9% rispetto al primo semestre 2025 (Euro 26,4 milioni); le vendite estere si attestano a Euro 0,8 milioni (Euro 1,4 milioni nel primo semestre 2025), con un’incidenza sul fatturato complessivo pari al 3,1% (5,2% nel primo semestre 2025). Il fatturato estero è realizzato per il 34,3% nei Paesi UE e per il 65,7% nei Paesi extra UE.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 1,9 milioni, in lieve flessione rispetto al 30 giugno 2025 (Euro 2,2 milioni). L’incidenza sul fatturato è pari al 7,3% (7,9% al 30 giugno 2025).



Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,7 milioni (2,5% sul fatturato), in decremento rispetto al 30 giugno 2025 (Euro 0,9 milioni, pari al 3,4% sul fatturato).



Il Risultato netto del Gruppo è pari a Euro 286 migliaia (Euro 304 migliaia al 30 giugno 2025), dopo imposte per Euro 185 migliaia (Euro 187 migliaia al 30 giugno 2025).



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 8,0 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2025. L’Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie per IFRS 16 è pari a Euro 1,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2025.



L’indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2025 era pari a Euro 13,2 milioni (Euro 5,4 milioni escluse passività finanziarie per IFRS 16).



Evoluzione prevedibile della gestione

"Le prospettive per la seconda parte dell’esercizio permangono caratterizzate da un elevato grado di incertezza, principalmente riconducibile al protrarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alla dinamica dei costi delle materie prime. Tali fattori rendono complessa una previsione puntuale dell’evoluzione dei ricavi e della marginalità per l’intero esercizio. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, il Gruppo prevede una moderata contrazione dei ricavi e delle relative marginalità rispetto all’esercizio precedente. Tale valutazione deve tuttavia essere considerata con prudenza, tenuto conto della rilevanza che il secondo semestre

riveste storicamente per il business del Gruppo".



Le parole del CEO

Raffaello Favagrossa, Amministratore Delegato di Caleffi SpA: "Il primo semestre 2026 evidenzia andamenti differenziati all’interno del Gruppo. Caleffi S.p.A. ha registrato una crescita dei ricavi del 4,7%, accompagnata da un miglioramento dei principali risultati

economici, nonostante una minore incidenza delle attività promozionali rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. A livello consolidato, tali risultati sono stati più che compensati dalla contrazione registrata da Mirabello Carrara, che ha risentito della

debolezza di alcuni mercati di riferimento, in particolare nell’area del Medio Oriente e nel segmento luxury".

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