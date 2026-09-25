Copernico SIM, deliberato l’aumento di capitale a servizio dell’operazione 4Timing

(Teleborsa) - Copernico rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in forma notarile, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea dei Soci il 4 maggio 2022 ha deliberato l’aumento di capitale sociale per un importo di 330.000 euro (oltre sovrapprezzo), da liberarsi mediante conferimento in natura nell’ambito dell’operazione con 4TIMING SIM S.p.A. (“4TIMING”), come da impegni assunti dalla Società ai sensi del contratto di investimento sottoscritto in data 27 aprile 2026 e comunicato al mercato in pari data.



Nel dettaglio, il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione al prezzo di Euro 7,85 per azione (di cui Euro 1,00 a titolo di valore nominale ed Euro 6,85 a titolo di sovrapprezzo), per un importo complessivo pari ad Euro 2.590.500,00 - di cui Euro 330.000 a titolo di capitale - con conseguente emissione di n. 330.000 azioni ordinarie Copernico, pari al 16,37% circa del capitale sociale della Società, da liberarsi mediante

conferimento, in favore di Copernico SIM S.p.A., del ramo di azienda di 4TIMING oggetto del Contratto di Investimento.



Le Nuove Azioni saranno emesse a seguito del closing dell’operazione e avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Copernico già in circolazione, nonché il medesimo codice ISIN IT0005379406; saranno inalienabili e resteranno depositate presso un conto titoli vincolato intestato a Copernico sintantoché il conferimento del Ramo di Azienda non divenga efficace.



In ogni caso, il closing dell’operazione è previsto avvenire previa verifica dell’avveramento delle seguenti rimanenti condizioni sospensive: che 4TIMING abbia ottenuto, da parte delle Autorità competenti, le necessarie autorizzazioni e/o non abbia ricevuto alcun provvedimento di diniego all’acquisizione delle Nuove Azioni; che Copernico SIM non abbia ricevuto, da parte delle Autorità competenti, alcun provvedimento di diniego all’acquisizione del Ramo di Azienda ed abbia ottenuto l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli; 4TIMING abbia dato integrale esecuzione alle indicazioni o prescrizioni formulate dalla Banca d’Italia e/o dalla Consob ad esito di accertamenti ispettivi svolti su 4TIMING.



A tal proposito, si specifica altresì che l‘operazione di cessione del Ramo di Azienda a Copernico SIM è già stata approvata da parte degli organi competenti di 4TIMING e che le ulteriori condizioni sospensive (ossia, approvazione incondizionata del Conferimento da parte delle competenti autorità antitrust e autorizzazione Golden Power) sono risultate non applicabili all’operazione.



La valorizzazione indicativa del ramo di azienda, fissata in Euro 2.590.500, è stata confermata con apposita valutazione redatta da un esperto indipendente.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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