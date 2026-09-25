Talea Group, Farmadante lavora a progetto di risanamento con riammissione alle negoziazioni

(Teleborsa) - Talea Group , attualmente in liquidazione giudiziale, ha comunicato che, a seguito della procedura competitiva, il 25 agosto 2026 è stato perfezionato l'atto di cessione a favore di Farmadante del ramo d'azienda relativo alle attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica e di parafarmaci, per un corrispettivo pari a 1,55 milioni di euro.



La società ha anche ricevuto da Farmadante una comunicazione nella quale si riferisce, fra l'altro, che il CdA di Farmadante, in data 2 settembre 2026, ha deliberato di procedere alla predisposizione di una proposta di concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale di Talea Group, finalizzata, subordinatamente al positivo completamento della procedura e al verificarsi delle condizioni previste, al ritorno in bonis della società. In tale contesto, il 21 settembre 2026, Farmadante ha presentato al Tribunale apposita istanza finalizzata a ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per la predisposizione della richiamata proposta concordataria.



Il progetto, si legge nella comunicazione di Farmadante, "non è finalizzato alla semplice riproposizione del precedente modello di Talea Group, ma si fonda su una significativa discontinuità manageriale, industriale, strategica e finanziaria". L'obiettivo è "la progressiva costruzione di un modello integrato nel settore della salute e del benessere, capace di connettere industria, distribuzione, farmacie, canali digitali, servizi e clienti. Tra le principali direttrici strategiche figurano lo sviluppo di partnership con aziende farmaceutiche, produttori e operatori della distribuzione, anche attraverso iniziative di codevelopment e private label, nonché la valorizzazione e la progressiva integrazione dei brand e dei diversi canali di relazione con il cliente, fisici e digitali".



Il progetto prevede "il coinvolgimento di nuovo capitale di rischio e potrà essere aperto a ulteriori investitori finanziari e industriali interessati a partecipare al percorso di rilancio e sviluppo della società". L'operazione è "finalizzata a creare i presupposti per la prosecuzione dell'attività direttamente da parte della Società e, ove ne ricorrano tutte le condizioni e i requisiti applicabili, per l'avvio del percorso volto alla riammissione delle azioni Talea Group alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan".



Farmadante intende perseguire il completamento delle principali fasi del progetto nei primi mesi del 2027, compatibilmente con l'andamento della procedura, le determinazioni degli organi della stessa, le decisioni dei creditori, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

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