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Borsa, azioni SOLID WORLD sospese dalle negoziazioni
Finanza
30 settembre 2026 - 08.54
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(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che le azioni
SOLID WORLD GROUP
(Isin IT0005497893) sono sospesi dalle negoziazioni. Lo si apprenda dalla sezione comunicati urgenti.
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