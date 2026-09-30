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Borsa, azioni SOLID WORLD sospese dalle negoziazioni

Finanza
Borsa, azioni SOLID WORLD sospese dalle negoziazioni
(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che le azioni SOLID WORLD GROUP (Isin IT0005497893) sono sospesi dalle negoziazioni. Lo si apprenda dalla sezione comunicati urgenti.


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