Deutsche Bank, ingresso di Paolo Banfi e Fabrizio Bassano da Mediobanca

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha annunciato l'ingresso di Paolo Banfi e Fabrizio Bassano nella Bank for Entrepreneurs in Italia, guidata da Claudio Detti.



I due profili senior, entrambi Managing Director ed entrambi provenienti da Mediobanca , rafforzano il leadership team della Banca per gli Imprenditori e in particolare della struttura Global Coverage, creata nei mesi scorsi con l'ingresso di un'intera squadra di professionisti focalizzati sulle grandi famiglie imprenditoriali e i clienti con esigenze patrimoniali e aziendali particolarmente complesse. Il Global Coverage - guidato da Diego Campagnoli e Luca Donghi - affianca i clienti nelle loro esigenze di investimento, pianificazione patrimoniale, accesso ai private markets e operazioni straordinarie, con l'obiettivo di offrire una consulenza completa e integrata.



Paolo Banfi porta in Deutsche Bank oltre trent'anni di esperienza nel settore finanziario. Dopo una prima fase di carriera dedicata agli investimenti, negli ultimi vent'anni ha affiancato importanti famiglie dell'imprenditoria italiana nella gestione di patrimoni complessi e delle relative esigenze finanziarie. Ha maturato il proprio percorso professionale presso istituzioni di riferimento nel private e investment banking, tra cui UBS e Mediobanca, sviluppando una consolidata competenza nei Private Markets e nelle operazioni di finanza straordinaria. Prima del suo ingresso in Deutsche Bank, era membro dell'MD Committee di Mediobanca Private Banking.



Fabrizio Bassano entra in Deutsche Bank portando con sé oltre vent'anni di esperienza nel Private e Investment Banking e una consolidata competenza nell'affiancare imprenditori e famiglie nella gestione e valorizzazione di patrimoni complessi. Il suo percorso professionale si distingue per l'integrazione tra competenze nel Private Banking, nei Mercati Privati (private equity, private debt e club deal) oltre che nelle operazioni di finanza straordinaria. Prima del suo ingresso in Deutsche Bank, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso primari gruppi finanziari internazionali e italiani, tra cui UBS e Mediobanca; in quest'ultima ha ricoperto un ruolo di rilievo nell'ambito del Private Banking, entrando a far parte dell'MD Committee.



A completare il team di professionisti si aggiunge Riccardo De Blasi, che dal 2023 in Mediobanca ha ricoperto il ruolo di Advisor e Private Banker.

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