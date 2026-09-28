Mediobanca, D’Onofrio nominata consigliere, il 29 ottobre assemblea su incorporazione in MPS
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha deliberato la nomina per cooptazione di Pasquina D’Onofrio quale Consigliere non indipendente.
E’ stata inoltre convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 29 ottobre, per deliberare: in sede ordinaria in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; in sede straordinaria in merito alla Fusione per incorporazione di Mediobanca in Banca Monte dei Paschi di Siena.
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