Milano 28-set
0 0,00%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
10.685 -0,10%
Francoforte 28-set
25.374 -0,13%

Mediobanca, D’Onofrio nominata consigliere, il 29 ottobre assemblea su incorporazione in MPS

Banche, Finanza
Mediobanca, D’Onofrio nominata consigliere, il 29 ottobre assemblea su incorporazione in MPS
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha deliberato la nomina per cooptazione di Pasquina D’Onofrio quale Consigliere non indipendente.

E’ stata inoltre convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 29 ottobre, per deliberare: in sede ordinaria in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; in sede straordinaria in merito alla Fusione per incorporazione di Mediobanca in Banca Monte dei Paschi di Siena.
Condividi
```